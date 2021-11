Mojo Hand // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in Virginia

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. California, Texas, and Florida are home to the most veterans, and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County, which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates.

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Virginia using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

James Shelton32 // Wikimedia Commons

#50. Chesterfield County

– Percent of residents that are veterans: 9.1% (23,658 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 775

— Korean War: 1,493

— Vietnam era: 7,793

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,604

— Gulf War (9/2001 or later): 5,993

Nyttend // Wikimedia Commons

#49. Culpeper County

– Percent of residents that are veterans: 9.1% (3,494 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 93

— Korean War: 244

— Vietnam era: 1,472

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 972

— Gulf War (9/2001 or later): 713

Acroterion // Wikimedia Commons

#48. Accomack County

– Percent of residents that are veterans: 9.1% (2,337 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 127

— Korean War: 157

— Vietnam era: 1,108

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 522

— Gulf War (9/2001 or later): 423

O. David Redwine // Wikimedia Commons

#47. Middlesex County

– Percent of residents that are veterans: 9.2% (819 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 28

— Korean War: 110

— Vietnam era: 446

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 178

— Gulf War (9/2001 or later): 57

Ser_Amantio_di_Nicolao // Wikimedia Commons

#46. Northumberland County

– Percent of residents that are veterans: 9.2% (952 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 10

— Korean War: 129

— Vietnam era: 572

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 157

— Gulf War (9/2001 or later): 84

Ken Lund from Las Vegas, Nevada, USA // Wikimedia Commons

#45. Fredericksburg city

– Percent of residents that are veterans: 9.2% (2,064 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 21

— Korean War: 66

— Vietnam era: 551

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 687

— Gulf War (9/2001 or later): 739

Nyttend // Wikimedia Commons

#44. Nottoway County

– Percent of residents that are veterans: 9.2% (1,150 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 62

— Korean War: 97

— Vietnam era: 471

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 330

— Gulf War (9/2001 or later): 190

Puddin Tain // Wikimedia Commons

#43. Sussex County

– Percent of residents that are veterans: 9.3% (886 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 20

— Korean War: 52

— Vietnam era: 254

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 298

— Gulf War (9/2001 or later): 262

Pubdog // Wikimedia Commons

#42. Nelson County

– Percent of residents that are veterans: 9.5% (1,144 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 19

— Korean War: 24

— Vietnam era: 617

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 283

— Gulf War (9/2001 or later): 201

Ealanghorne // Wikimedia Commons

#41. Fluvanna County

– Percent of residents that are veterans: 9.5% (2,004 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 196

— Vietnam era: 968

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 492

— Gulf War (9/2001 or later): 348

Nyttend // Wikimedia Commons

#40. Franklin city

– Percent of residents that are veterans: 9.6% (585 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 52

— Korean War: 49

— Vietnam era: 173

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 206

— Gulf War (9/2001 or later): 105

Taber Andrew Bain from Richmond, VA, USA // Wikimedia Commons

#39. Amelia County

– Percent of residents that are veterans: 9.6% (977 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 28

— Korean War: 91

— Vietnam era: 391

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 239

— Gulf War (9/2001 or later): 228

Nyttend // Wikimedia Commons

#38. New Kent County

– Percent of residents that are veterans: 9.6% (1,649 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 41

— Vietnam era: 785

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 531

— Gulf War (9/2001 or later): 292

Southerngs // Wikimedia Commons

#37. Falls Church city

– Percent of residents that are veterans: 9.7% (1,026 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 35

— Vietnam era: 138

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 350

— Gulf War (9/2001 or later): 503

Ser Amantio di Nicolao // Wikimedia Commons

#36. Rappahannock County

– Percent of residents that are veterans: 9.8% (594 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 41

— Korean War: 111

— Vietnam era: 206

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 178

— Gulf War (9/2001 or later): 58

AgnosticPreachersKid // Wikimedia Commons

#35. Warren County

– Percent of residents that are veterans: 9.8% (3,017 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 42

— Korean War: 264

— Vietnam era: 1,098

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,038

— Gulf War (9/2001 or later): 575

Munich // Wikimedia Commons

#34. Fairfax County

– Percent of residents that are veterans: 9.8% (84,928 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 1,932

— Korean War: 3,892

— Vietnam era: 22,357

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 29,966

— Gulf War (9/2001 or later): 26,781

Wyatt Greene // Wikimedia Commons

#33. Appomattox County

– Percent of residents that are veterans: 10.1% (1,253 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 62

— Korean War: 56

— Vietnam era: 509

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 321

— Gulf War (9/2001 or later): 305

ALXCHO // Wikimedia Commons

#32. Alexandria city

– Percent of residents that are veterans: 10.2% (12,821 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 251

— Korean War: 400

— Vietnam era: 2,757

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,199

— Gulf War (9/2001 or later): 5,214

Alexiskferia // Wikimedia Commons

#31. Northampton County

– Percent of residents that are veterans: 10.3% (977 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 52

— Korean War: 93

— Vietnam era: 399

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 204

— Gulf War (9/2001 or later): 229

Cyoung9 // Wikimedia Commons

#30. Galax city

– Percent of residents that are veterans: 10.3% (526 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 41

— Vietnam era: 257

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 126

— Gulf War (9/2001 or later): 102

Acroterion // Wikimedia Commons

#29. Louisa County

– Percent of residents that are veterans: 10.4% (2,980 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 96

— Korean War: 197

— Vietnam era: 1,356

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 815

— Gulf War (9/2001 or later): 516

Pubdog // Wikimedia Commons

#28. Caroline County

– Percent of residents that are veterans: 10.5% (2,253 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 29

— Korean War: 159

— Vietnam era: 904

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 730

— Gulf War (9/2001 or later): 431

David Broad // Wikimedia Commons

#27. Lancaster County

– Percent of residents that are veterans: 10.7% (970 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 63

— Korean War: 154

— Vietnam era: 561

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 126

— Gulf War (9/2001 or later): 66

Ser Amantio di Nicolao // Wikimedia Commons

#26. Surry County

– Percent of residents that are veterans: 10.8% (581 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 18

— Korean War: 41

— Vietnam era: 288

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 153

— Gulf War (9/2001 or later): 81

Famartin // Wikimedia Commons

#25. Highland County

– Percent of residents that are veterans: 10.9% (213 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 11

— Korean War: 28

— Vietnam era: 139

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 14

— Gulf War (9/2001 or later): 21

Cecouchman // Wikimedia Commons

#24. Fauquier County

– Percent of residents that are veterans: 11.1% (5,894 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 123

— Korean War: 417

— Vietnam era: 2,100

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,950

— Gulf War (9/2001 or later): 1,304

Idawriter // Wikimedia Commons

#23. Orange County

– Percent of residents that are veterans: 11.3% (3,177 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 34

— Korean War: 353

— Vietnam era: 1,147

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 808

— Gulf War (9/2001 or later): 835

Nyttend // Wikimedia Commons

#22. Mathews County

– Percent of residents that are veterans: 12.0% (897 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 21

— Korean War: 100

— Vietnam era: 375

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 308

— Gulf War (9/2001 or later): 93

Puddin Tain // Wikimedia Commons

#21. Southampton County

– Percent of residents that are veterans: 12.4% (1,776 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 51

— Korean War: 101

— Vietnam era: 565

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 624

— Gulf War (9/2001 or later): 435

Nyttend // Wikimedia Commons

#20. Colonial Heights city

– Percent of residents that are veterans: 12.9% (1,736 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 67

— Korean War: 131

— Vietnam era: 564

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 537

— Gulf War (9/2001 or later): 437

Nyttend // Wikimedia Commons

#19. Hopewell city

– Percent of residents that are veterans: 13.1% (2,172 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 89

— Vietnam era: 552

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 696

— Gulf War (9/2001 or later): 835

Greenjettaguy82 // Wikimedia Commons

#18. Westmoreland County

– Percent of residents that are veterans: 13.3% (1,892 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 59

— Korean War: 127

— Vietnam era: 657

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 551

— Gulf War (9/2001 or later): 498

U.S. Navy photo // Wikimedia Commons

#17. Portsmouth city

– Percent of residents that are veterans: 14.1% (9,769 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 248

— Korean War: 487

— Vietnam era: 2,403

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,023

— Gulf War (9/2001 or later): 3,608

Nyttend // Wikimedia Commons

#16. Isle of Wight County

– Percent of residents that are veterans: 14.4% (4,145 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 69

— Korean War: 170

— Vietnam era: 1,149

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,440

— Gulf War (9/2001 or later): 1,317

Idawriter // Wikimedia Commons

#15. Prince William County

– Percent of residents that are veterans: 14.5% (47,688 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 294

— Korean War: 1,344

— Vietnam era: 9,392

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 19,896

— Gulf War (9/2001 or later): 16,762

Carmenshields // Wikimedia Commons

#14. Gloucester County

– Percent of residents that are veterans: 15.0% (4,423 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 83

— Korean War: 151

— Vietnam era: 1,631

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,412

— Gulf War (9/2001 or later): 1,146

Wikipelli // Wikimedia Commons

#13. Spotsylvania County

– Percent of residents that are veterans: 15.4% (15,266 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 193

— Korean War: 612

— Vietnam era: 3,941

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6,274

— Gulf War (9/2001 or later): 4,246

Petra holden // Wikimedia Commons

#12. Newport News city

– Percent of residents that are veterans: 15.5% (20,086 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 225

— Korean War: 646

— Vietnam era: 5,059

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6,604

— Gulf War (9/2001 or later): 7,552

Raul654 // Wikimedia Commons

#11. Prince George County

– Percent of residents that are veterans: 16.6% (4,643 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 12

— Korean War: 114

— Vietnam era: 1,052

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,415

— Gulf War (9/2001 or later): 2,050

James Shelton32 // Wikimedia Commons

#10. Chesapeake city

– Percent of residents that are veterans: 16.8% (29,299 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 357

— Korean War: 813

— Vietnam era: 6,457

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 11,175

— Gulf War (9/2001 or later): 10,497

Ewelch1 // Wikimedia Commons

#9. Norfolk city

– Percent of residents that are veterans: 17.2% (29,293 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 365

— Korean War: 984

— Vietnam era: 5,421

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 9,298

— Gulf War (9/2001 or later): 13,225

Mojo Hand // Wikimedia Commons

#8. James City County

– Percent of residents that are veterans: 17.5% (10,340 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 330

— Korean War: 723

— Vietnam era: 3,660

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,976

— Gulf War (9/2001 or later): 2,651

Calstanhope // Wikimedia Commons

#7. Suffolk city

– Percent of residents that are veterans: 18.3% (12,131 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 108

— Korean War: 292

— Vietnam era: 2,512

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,669

— Gulf War (9/2001 or later): 4,550

Yangiskan // Wikimedia Commons

#6. Poquoson city

– Percent of residents that are veterans: 18.7% (1,710 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 6

— Korean War: 44

— Vietnam era: 544

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 582

— Gulf War (9/2001 or later): 534

JERRYE & ROY KLOTZ MD // Wikimedia Commons

#5. Hampton city

– Percent of residents that are veterans: 19.7% (19,939 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 204

— Korean War: 863

— Vietnam era: 4,677

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6,602

— Gulf War (9/2001 or later): 7,593

Mojo Hand // Wikimedia Commons

#4. King George County

– Percent of residents that are veterans: 20.3% (3,872 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 34

— Korean War: 95

— Vietnam era: 782

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,574

— Gulf War (9/2001 or later): 1,387

gargola87 // Wikimedia Commons

#3. Virginia Beach city

– Percent of residents that are veterans: 20.7% (67,834 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 778

— Korean War: 2,335

— Vietnam era: 15,506

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 24,545

— Gulf War (9/2001 or later): 24,670

Mojo Hand // Wikimedia Commons

#2. York County

– Percent of residents that are veterans: 24.1% (11,585 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 104

— Korean War: 300

— Vietnam era: 2,550

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,614

— Gulf War (9/2001 or later): 4,017

Mojo Hand // Wikimedia Commons

#1. Stafford County

– Percent of residents that are veterans: 24.6% (25,767 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 143

— Korean War: 466

— Vietnam era: 3,810

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 11,025

— Gulf War (9/2001 or later): 10,323

