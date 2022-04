Canva

Average temperature change in every state in the last 100 years

The Intergovernmental Panel on Climate Change’s latest report—released in April of 2022—warned that greenhouse gas emissions need to peak by 2025 if there is any hope of meeting the Paris Agreement’s goal of capping global warming close to 1.5 degrees Celsius (2.7 degrees Fahrenheit).

The climate is changing, and nothing will be spared from its effects: No acre of nature, no human, and no animal is completely insulated from the changes that will take place over the next century. These changes won’t affect every area equally, and that’s true between different states. But 33 states had their hottest overall years after 2010 (data for Hawaii and Alaska wasn’t available), with 2012 representing the hottest year for many. Though the amount of warming—a few degrees at most—may seem inconsequential, it’s important to note that past ice ages were caused by just a few degrees of cooling. Should humans continue to follow this current trajectory, the warming of Earth will have devastating worldwide effects without significant international efforts to stop it.

Stacker compiled data from the National Oceanic and Atmospheric Administration’s National Centers for Environmental Information to detail the temperature changes over 120 years across every state except Alaska and Hawaii, where data was not available. Each temperature is compared to the 1901-2000 average. Winter in this story refers to December of the preceding year through February of the current year (e.g., in 1919, winter is December 1918 to February 1919), while summer refers to June through August of each year. All temperatures are listed in Fahrenheit.

You may also like: Why does lightning strike? And answers to 50 other weather questions

Bob Pool // Shutterstock

Alabama: 1.1 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 75 degrees (0.1 degrees above norm)

— Average low: 53.4 degrees (2.2 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 1921, 78 degrees (3.1 degrees above norm)

— Coldest year: 1976, 48.4 degrees (2.8 degrees below norm)

— Hottest summer: 1902 (82.2 degrees; 3.3 degrees above norm)

— Coldest winter: 1978 (39.7 degrees; 6.9 degrees below norm)

Brandon Burris // Shutterstock

Arizona: 2.7 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 76.4 degrees (2.9 degrees above norm)

— Average low: 47.7 degrees (2.4 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2020, 77.7 degrees (4.2 degrees above norm)

— Coldest year: 1912, 43.1 degrees (2.2 degrees below norm)

— Hottest summer: 2020 (81.2 degrees; 3.9 degrees above norm)

— Coldest winter: 1933 (35.9 degrees; 6.4 degrees below norm)

Trong Nguyen // Shutterstock

Arkansas: 0.8 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 71.8 degrees (0.1 degrees above norm)

— Average low: 50.7 degrees (1.6 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 1954, 75.4 degrees (3.7 degrees above norm)

— Coldest year: 1917, 46.3 degrees (2.8 degrees below norm)

— Hottest summer: 1934 (83.2 degrees; 4.5 degrees above norm)

— Coldest winter: 1978 (33.9 degrees; 7.4 degrees below norm)

Marek Masik // Shutterstock

California: 2.9 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 73.1 degrees (3.1 degrees above norm)

— Average low: 47.6 degrees (2.8 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2014, 74.2 degrees (4.2 degrees above norm)

— Coldest year: 1911, 42.7 degrees (2.1 degrees below norm)

— Hottest summer: 2021 (77.3 degrees; 5.1 degrees above norm)

— Coldest winter: 1949 (36.8 degrees; 6.8 degrees below norm)

Lauren Orr // Shutterstock

Colorado: 2.8 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 61.5 degrees (3.1 degrees above norm)

— Average low: 33.4 degrees (2.6 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 62.9 degrees (4.5 degrees above norm)

— Coldest year: 1895, 27.9 degrees (2.9 degrees below norm)

— Hottest summer: 2012 (68.7 degrees; 4.2 degrees above norm)

— Coldest winter: 1899 (18.5 degrees; 7 degrees below norm)

You may also like: Places with the most weather-related fatalities

Andy_Leclerc // Shutterstock

Connecticut: 3.4 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 60.9 degrees (2.6 degrees above norm)

— Average low: 41.9 degrees (4.2 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 62.2 degrees (3.9 degrees above norm)

— Coldest year: 1904, 33.8 degrees (3.9 degrees below norm)

— Hottest summer: 2020 (72.2 degrees; 4 degrees above norm)

— Coldest winter: 1918 (19.1 degrees; 7.9 degrees below norm)

Real Window Creative // Shutterstock

Delaware: 3.2 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 67.2 degrees (3 degrees above norm)

— Average low: 47.7 degrees (3.6 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 68.6 degrees (4.4 degrees above norm)

— Coldest year: 1904, 41 degrees (3.1 degrees below norm)

— Hottest summer: 2010 (78.1 degrees; 4.8 degrees above norm)

— Coldest winter: 1905 (27.6 degrees; 7 degrees below norm)

Mia2you // Shutterstock

Florida: 2.1 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 82.2 degrees (1.3 degrees above norm)

— Average low: 62.2 degrees (2.8 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 1990, 83.6 degrees (2.7 degrees above norm)

— Coldest year: 1910, 56.8 degrees (2.6 degrees below norm)

— Hottest summer: 1998 (83.5 degrees; 3 degrees above norm)

— Coldest winter: 1958 (52.8 degrees; 5.9 degrees below norm)

ESB Professional // Shutterstock

Georgia: 1.2 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 75.8 degrees (0.7 degrees above norm)

— Average low: 53.3 degrees (1.7 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 1990, 78 degrees (2.9 degrees above norm)

— Coldest year: 1968, 49.3 degrees (2.3 degrees below norm)

— Hottest summer: 2010 (81.8 degrees; 3.1 degrees above norm)

— Coldest winter: 1977 (41.3 degrees; 6 degrees below norm)

GypsyPictureShow // Shutterstock

Idaho: 2.8 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 57.4 degrees (3 degrees above norm)

— Average low: 33.4 degrees (2.6 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 1934, 59.5 degrees (5.1 degrees above norm)

— Coldest year: 1985, 27.7 degrees (3.1 degrees below norm)

— Hottest summer: 2021 (67 degrees; 5.2 degrees above norm)

— Coldest winter: 1949 (14.3 degrees; 9.8 degrees below norm)

You may also like: 20 safety preparations for the weather this summer

DiegoMariottini // Shutterstock

Illinois: 2.2 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 63.5 degrees (1.4 degrees above norm)

— Average low: 44 degrees (2.8 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 66.8 degrees (4.7 degrees above norm)

— Coldest year: 1917, 37.4 degrees (3.8 degrees below norm)

— Hottest summer: 1936 (78.2 degrees; 4.7 degrees above norm)

— Coldest winter: 1978 (19.5 degrees; 8.5 degrees below norm)

Sean Pavone // Shutterstock

Indiana: 2.2 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 63.5 degrees (1.6 degrees above norm)

— Average low: 43.5 degrees (2.8 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 66.2 degrees (4.3 degrees above norm)

— Coldest year: 1917, 36.9 degrees (3.8 degrees below norm)

— Hottest summer: 1936 (76.5 degrees; 4.1 degrees above norm)

— Coldest winter: 1978 (19.7 degrees; 9.1 degrees below norm)

Joel McCartan // Shutterstock

Iowa: 2.5 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 60.3 degrees (2 degrees above norm)

— Average low: 39.6 degrees (2.9 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 63.6 degrees (5.3 degrees above norm)

— Coldest year: 1917, 32.7 degrees (4 degrees below norm)

— Hottest summer: 1936 (76.7 degrees; 5.2 degrees above norm)

— Coldest winter: 1936 (10.9 degrees; 10.2 degrees below norm)

luchschenF // Shutterstock

Kansas: 2 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 68.7 degrees (2 degrees above norm)

— Average low: 43.5 degrees (1.9 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 72 degrees (5.3 degrees above norm)

— Coldest year: 1917, 38.2 degrees (3.4 degrees below norm)

— Hottest summer: 1934 (83.2 degrees; 6.7 degrees above norm)

— Coldest winter: 1979 (23.1 degrees; 8.2 degrees below norm)

James Kirkikis // Shutterstock

Kentucky: 1.5 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 67.6 degrees (0.8 degrees above norm)

— Average low: 46.3 degrees (2.1 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 1921, 70.2 degrees (3.4 degrees above norm)

— Coldest year: 1917, 40.9 degrees (3.3 degrees below norm)

— Hottest summer: 1936 (78.6 degrees; 4.1 degrees above norm)

— Coldest winter: 1978 (26.5 degrees; 9 degrees below norm)

You may also like: How weather has shaped human history

Felix Mizioznikov // Shutterstock

Louisiana: 1 degree above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 77.1 degrees (0 degrees above norm)

— Average low: 57.7 degrees (2.1 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 1921, 80 degrees (2.9 degrees above norm)

— Coldest year: 1976, 52.9 degrees (2.7 degrees below norm)

— Hottest summer: 2011 (84.9 degrees; 3.8 degrees above norm)

— Coldest winter: 1978 (44 degrees; 6.9 degrees below norm)

EQRoy // Shutterstock

Maine: 4.1 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 54.1 degrees (3.6 degrees above norm)

— Average low: 34.4 degrees (4.8 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 1999, 54.2 degrees (3.7 degrees above norm)

— Coldest year: 1904, 26.1 degrees (3.5 degrees below norm)

— Hottest summer: 1937 (65.8 degrees; 3.1 degrees above norm)

— Coldest winter: 1918 (7.8 degrees; 7.8 degrees below norm)

eurobanks // Shutterstock

Maryland: 3.1 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 66.8 degrees (2.8 degrees above norm)

— Average low: 47 degrees (3.5 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 67.7 degrees (3.7 degrees above norm)

— Coldest year: 1904, 40.4 degrees (3.1 degrees below norm)

— Hottest summer: 2010 (77.2 degrees; 4.2 degrees above norm)

— Coldest winter: 1918 (26.7 degrees; 7.2 degrees below norm)

Travellaggio // Shutterstock

Massachusetts: 3.8 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 60.1 degrees (2.9 degrees above norm)

— Average low: 41.3 degrees (4.7 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 61.2 degrees (4 degrees above norm)

— Coldest year: 1904, 32.9 degrees (3.7 degrees below norm)

— Hottest summer: 2020 (71.3 degrees; 4.1 degrees above norm)

— Coldest winter: 1918 (18 degrees; 7.8 degrees below norm)

Gary R Ennis Photos // Shutterstock

Michigan: 3.8 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 57.2 degrees (3.5 degrees above norm)

— Average low: 37.6 degrees (4.2 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 58.7 degrees (5 degrees above norm)

— Coldest year: 1917, 29.2 degrees (4.2 degrees below norm)

— Hottest summer: 1955 (69.6 degrees; 3.9 degrees above norm)

— Coldest winter: 1904 (10.9 degrees; 9.3 degrees below norm)

You may also like: 15 ways to stay cool in the summer

CK Foto // Shutterstock

Minnesota: 4.2 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 55 degrees (4.1 degrees above norm)

— Average low: 33.6 degrees (4.4 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 1931, 56.2 degrees (5.3 degrees above norm)

— Coldest year: 1917, 24.5 degrees (4.7 degrees below norm)

— Hottest summer: 1988 (70.7 degrees; 4.4 degrees above norm)

— Coldest winter: 1936 (0.3 degrees; 10.2 degrees below norm)

Joseph Sohm // Shutterstock

Mississippi: 1.3 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 75.4 degrees (0.1 degrees above norm)

— Average low: 54.3 degrees (2.3 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 1921, 78.6 degrees (3.3 degrees above norm)

— Coldest year: 1976, 49.3 degrees (2.7 degrees below norm)

— Hottest summer: 2010 (82.9 degrees; 3.1 degrees above norm)

— Coldest winter: 1978 (39.7 degrees; 7.1 degrees below norm)

Paul Brady Photography // Shutterstock

Missouri: 1.8 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 66.7 degrees (1 degree above norm)

— Average low: 45.9 degrees (2.6 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 70.4 degrees (4.7 degrees above norm)

— Coldest year: 1917, 39.9 degrees (3.4 degrees below norm)

— Hottest summer: 1934 (81.8 degrees; 6.3 degrees above norm)

— Coldest winter: 1978 (24 degrees; 8.1 degrees below norm)

EB Adventure Photography // Shutterstock

Montana: 2.9 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 56.7 degrees (3.6 degrees above norm)

— Average low: 31.2 degrees (2.1 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 1934, 57.6 degrees (4.5 degrees above norm)

— Coldest year: 1916, 25.4 degrees (3.7 degrees below norm)

— Hottest summer: 1936 (67.7 degrees; 5 degrees above norm)

— Coldest winter: 1949 (9.3 degrees; 10.3 degrees below norm)

Nicholas Stankus // Shutterstock

Nebraska: 2.7 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 63.8 degrees (2.6 degrees above norm)

— Average low: 38.2 degrees (2.6 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 67 degrees (5.8 degrees above norm)

— Coldest year: 1917, 32.4 degrees (3.2 degrees below norm)

— Hottest summer: 1936 (77.5 degrees; 5.8 degrees above norm)

— Coldest winter: 1979 (14.5 degrees; 10.2 degrees below norm)

You may also like: 30 global airports that could be flooded by 2100

Sean Pavone // Shutterstock

Nevada: 3.1 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 66.2 degrees (3.1 degrees above norm)

— Average low: 38.9 degrees (3 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 1934, 67.6 degrees (4.5 degrees above norm)

— Coldest year: 1949, 33.3 degrees (2.6 degrees below norm)

— Hottest summer: 2021 (74.3 degrees; 5.6 degrees above norm)

— Coldest winter: 1949 (21.5 degrees; 10.2 degrees below norm)

Wangkun Jia // Shutterstock

New Hampshire: 3.8 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 56.3 degrees (2.9 degrees above norm)

— Average low: 36 degrees (4.8 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 57.2 degrees (3.8 degrees above norm)

— Coldest year: 1904, 27.8 degrees (3.4 degrees below norm)

— Hottest summer: 1949 (67.4 degrees; 3.4 degrees above norm)

— Coldest winter: 1918 (10.1 degrees; 9 degrees below norm)

f11photo // Shutterstock

New Jersey: 3.7 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 64.8 degrees (3.2 degrees above norm)

— Average low: 45.4 degrees (4.1 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 65.7 degrees (4.1 degrees above norm)

— Coldest year: 1904, 37.9 degrees (3.4 degrees below norm)

— Hottest summer: 2010 (75.7 degrees; 4.5 degrees above norm)

— Coldest winter: 1918 (23.4 degrees; 7.7 degrees below norm)

turtix // Shutterstock

New Mexico: 2.6 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 70.5 degrees (2.8 degrees above norm)

— Average low: 40.3 degrees (2.3 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 71.8 degrees (4.1 degrees above norm)

— Coldest year: 1912, 35.9 degrees (2.1 degrees below norm)

— Hottest summer: 2011 (75.2 degrees; 4.3 degrees above norm)

— Coldest winter: 1919 (29.8 degrees; 5.5 degrees below norm)

GagliardiPhotography // Shutterstock

New York: 3.3 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 57.2 degrees (2.6 degrees above norm)

— Average low: 38.3 degrees (3.9 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 58.8 degrees (4.2 degrees above norm)

— Coldest year: 1904, 31.4 degrees (3 degrees below norm)

— Hottest summer: 2005 (70.1 degrees; 4.2 degrees above norm)

— Coldest winter: 1918 (13.9 degrees; 7.8 degrees below norm)

You may also like: U.S. cities with the cleanest air

Kevin Ruck // Shutterstock

North Carolina: 1.7 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 71.1 degrees (1.3 degrees above norm)

— Average low: 49.2 degrees (2 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 1990, 72.7 degrees (2.9 degrees above norm)

— Coldest year: 1917, 44.9 degrees (2.3 degrees below norm)

— Hottest summer: 2010 (78.9 degrees; 3.5 degrees above norm)

— Coldest winter: 1977 (35.5 degrees; 5.7 degrees below norm)

ZakZeinert // Shutterstock

North Dakota: 4.1 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 56.2 degrees (4.9 degrees above norm)

— Average low: 31.4 degrees (3.3 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 1987, 56.6 degrees (5.3 degrees above norm)

— Coldest year: 1950, 23.8 degrees (4.3 degrees below norm)

— Hottest summer: 1936 (72 degrees; 5.7 degrees above norm)

— Coldest winter: 1936 (-3 degrees; 13.4 degrees below norm)

f11photo // Shutterstock

Ohio: 2.8 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 63 degrees (2.1 degrees above norm)

— Average low: 43.3 degrees (3.4 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 64.7 degrees (3.8 degrees above norm)

— Coldest year: 1917, 36.1 degrees (3.8 degrees below norm)

— Hottest summer: 1934 (74.5 degrees; 3.6 degrees above norm)

— Coldest winter: 1977 (20.4 degrees; 8.4 degrees below norm)

TLF Images // Shutterstock

Oklahoma: 1.1 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 72.8 degrees (1 degree above norm)

— Average low: 48.8 degrees (1.2 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 76 degrees (4.2 degrees above norm)

— Coldest year: 1917, 44.7 degrees (2.9 degrees below norm)

— Hottest summer: 2011 (86.8 degrees; 7 degrees above norm)

— Coldest winter: 1979 (31.3 degrees; 7.6 degrees below norm)

Jess Kraft // Shutterstock

Oregon: 2.7 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 61 degrees (3.2 degrees above norm)

— Average low: 37.4 degrees (2.2 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2015, 62.2 degrees (4.4 degrees above norm)

— Coldest year: 1916, 32.3 degrees (2.9 degrees below norm)

— Hottest summer: 2021 (67.7 degrees; 5.7 degrees above norm)

— Coldest winter: 1949 (24.2 degrees; 7.9 degrees below norm)

You may also like: Fastest-warming cities in the U.S.

Sean Pavone // Shutterstock

Pennsylvania: 3.1 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 61.1 degrees (2.5 degrees above norm)

— Average low: 41.3 degrees (3.6 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 62.2 degrees (3.6 degrees above norm)

— Coldest year: 1963, 34.9 degrees (2.8 degrees below norm)

— Hottest summer: 2005 (71.5 degrees; 3.2 degrees above norm)

— Coldest winter: 1918 (19.5 degrees; 7.4 degrees below norm)

Ramunas Bruzas // Shutterstock

Rhode Island: 4 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 61.6 degrees (3.6 degrees above norm)

— Average low: 43.7 degrees (4.6 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 62.1 degrees (4.1 degrees above norm)

— Coldest year: 1904, 35.4 degrees (3.7 degrees below norm)

— Hottest summer: 2020 (72.4 degrees; 4.5 degrees above norm)

— Coldest winter: 1904 (21.7 degrees; 6.9 degrees below norm)

PQK // Shutterstock

South Carolina: 1.3 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 74.7 degrees (0.7 degrees above norm)

— Average low: 52.7 degrees (1.9 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 1990, 77 degrees (3 degrees above norm)

— Coldest year: 1963, 48.7 degrees (2.1 degrees below norm)

— Hottest summer: 2010 (81.9 degrees; 3.4 degrees above norm)

— Coldest winter: 1977 (40.1 degrees; 5.6 degrees below norm)

Jacob Boomsma // Shutterstock

South Dakota: 3.4 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 60.6 degrees (3.6 degrees above norm)

— Average low: 35.5 degrees (3.3 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 62.7 degrees (5.7 degrees above norm)

— Coldest year: 1917, 28.3 degrees (3.9 degrees below norm)

— Hottest summer: 1936 (76.4 degrees; 6.8 degrees above norm)

— Coldest winter: 1936 (6.4 degrees; 11.8 degrees below norm)

Nolichuckyjake // Shutterstock

Tennessee: 1.4 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 69.6 degrees (0.4 degrees above norm)

— Average low: 48.5 degrees (2.4 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 1921, 72.5 degrees (3.3 degrees above norm)

— Coldest year: 1917, 43.2 degrees (2.9 degrees below norm)

— Hottest summer: 2010 (79.3 degrees; 3.7 degrees above norm)

— Coldest winter: 1978 (31 degrees; 7.9 degrees below norm)

You may also like: 10 ways nature and animals forecast the weather

Joe Belanger // Shutterstock

Texas: 1.6 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 78.3 degrees (1.2 degrees above norm)

— Average low: 54 degrees (1.8 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2011, 80.9 degrees (3.8 degrees above norm)

— Coldest year: 1895, 49.6 degrees (2.6 degrees below norm)

— Hottest summer: 2011 (86.8 degrees; 5.5 degrees above norm)

— Coldest winter: 1899 (41.3 degrees; 6 degrees below norm)

Joe Guetzloff // Shutterstock

Utah: 3.2 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 63.7 degrees (3.5 degrees above norm)

— Average low: 37.8 degrees (2.9 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 1934, 64.8 degrees (4.6 degrees above norm)

— Coldest year: 1898, 31.8 degrees (3.1 degrees below norm)

— Hottest summer: 2021 (73 degrees; 4.7 degrees above norm)

— Coldest winter: 1949 (18.9 degrees; 8.7 degrees below norm)

Sean Pavone // Shutterstock

Vermont: 3.7 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 55 degrees (2.8 degrees above norm)

— Average low: 35.1 degrees (4.6 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 56.2 degrees (4 degrees above norm)

— Coldest year: 1904, 26.6 degrees (3.9 degrees below norm)

— Hottest summer: 2005 (67.4 degrees; 3.9 degrees above norm)

— Coldest winter: 1918 (8.4 degrees; 8.9 degrees below norm)

Kevin Capretti // Shutterstock

Virginia: 2.3 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 68 degrees (2.1 degrees above norm)

— Average low: 46.2 degrees (2.6 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 1990, 68.9 degrees (3 degrees above norm)

— Coldest year: 1917, 41 degrees (2.6 degrees below norm)

— Hottest summer: 2010 (76.6 degrees; 3.7 degrees above norm)

— Coldest winter: 1918 (29.5 degrees; 6.6 degrees below norm)

emperorcosar // Shutterstock

Washington: 2.2 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 58.2 degrees (2.2 degrees above norm)

— Average low: 38.4 degrees (2.2 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2015, 60 degrees (4 degrees above norm)

— Coldest year: 1916, 33 degrees (3.2 degrees below norm)

— Hottest summer: 2015 (66.9 degrees; 5.1 degrees above norm)

— Coldest winter: 1949 (22.3 degrees; 8.4 degrees below norm)

You may also like: Average temperature change in every state over the past 100 years

Jon Bilous // Shutterstock

West Virginia: 2 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 64.5 degrees (1.7 degrees above norm)

— Average low: 42.7 degrees (2.4 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 1921, 65.8 degrees (3 degrees above norm)

— Coldest year: 1917, 37.1 degrees (3.2 degrees below norm)

— Hottest summer: 1900 (73 degrees; 2.9 degrees above norm)

— Coldest winter: 1977 (24.5 degrees; 7.6 degrees below norm)

Sean Pavone // Shutterstock

Wisconsin: 3.3 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 56.1 degrees (3.2 degrees above norm)

— Average low: 35.3 degrees (3.5 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 58.2 degrees (5.3 degrees above norm)

— Coldest year: 1917, 27 degrees (4.8 degrees below norm)

— Hottest summer: 1988 (70.5 degrees; 4 degrees above norm)

— Coldest winter: 1904 (6.8 degrees; 8.9 degrees below norm)

aceshot1 // Shutterstock

Wyoming: 2.9 degrees above norm

– 2021 temperatures:

— Average high: 56.9 degrees (3.5 degrees above norm)

— Average low: 30.4 degrees (2.3 degrees above norm)

– Records, 1900-2021:

— Warmest year: 2012, 58.5 degrees (5.1 degrees above norm)

— Coldest year: 1895, 24.7 degrees (3.4 degrees below norm)

— Hottest summer: 1988 (66.5 degrees; 4.4 degrees above norm)

— Coldest winter: 1979 (11.9 degrees; 8.5 degrees below norm)